Der 54-Jährige hatte in der oberfränkischen Stadt ein Schild mit der Aufschrift "Asylanten müssen draußen bleiben" und einem Hund aufgestellt. Diese Kombination erfülle den Tatbestand der Volksverhetzung, teilte die Staatsanwaltschaft Hof am Dienstag mit. Deshalb beantragte die Ermittlungsbehörde beim Amtsgericht Wunsiedel eine Geldstrafe.

Inhaber bestreitet rechtes Motiv

Der Mann hatte zuletzt über den Bürgermeister der Stadt eine Stellungnahme abgegeben. "Das von mir angebrachte Schild in meinem Laden hatte keinerlei rassistischen oder rechtsradikalen Hintergrund", hieß es in dem Text, den Bürgermeister Ulrich Pötzsch (Aktive Bürger) Ende August in einer Mitteilung verbreitete.