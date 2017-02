Asyl- und islamfeindlicher Kurs Bayern-AfD: Die Alternative für Rechtsextremisten

Deutlich wird das unter anderem im Grundsatzprogramm des niederbayerischen Bezirksverbandes. Darin wird gefordert, den Bau und den Betrieb von Moscheen zu verbieten – was klar der im Grundgesetz verankerten Religionsfreiheit entgegensteht. Der bayerische Vorsitzende der AfD distanzierte sich nicht von diesem Papier, er lobte die "Initiative eines jeden Mitglieds". Zum anderen zeigt sich der sukzessive Rechtsruck durch mehrere personelle Überschneidungen zu Rechtsextremen. So sind etwa mehrere Mitglieder der ehemaligen islamfeindlichen Kleinstpartei "Die Freiheit" in die AfD eingetreten.