Astrologe riet zur Absage Falsches Horoskop: Erdogan Atalay verschiebt Hochzeit

Sie sei zwar nicht abergläubisch, aber Sachen wie Sternenkonstellationen seien ihr "dann doch wichtig". Atalay selbst hätte offensichtlich an dem ursprünglichen Termin festgehalten: "Ich bin ein total rationaler Typ." Was allerdings seiner Liebsten wichtig ist, sei auch ihm wichtig. Der gebürtige Hannoveraner verlobte sich am 26. Dezember 2016 mit seiner Lebensgefährtin auf den Malediven. Die beiden sind Eltern des gemeinsamen Sohnes Maris. Hier gibt es die Staffeln 1 bis 36 der Actionserie "Alarm für Cobra 11" mit Erdogan Atalay