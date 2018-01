Assistentin von Magier Hans Klok Pamela Anderson: Auch mit 50 noch unglaublich sexy

Was für ein magischer Auftritt von Pamela Anderson (50). Die ehemalige "Baywatch"-Nixe stand am Dienstag bei der Premiere von Hans Kloks (48) "House Of Mystery"-Tour in Hamburg auf der Bühne. Die Blondine assistierte dem niederländischen Zauberer bei seiner Show. Und sie bewies: auch mit 50 Jahren sieht sie noch immer umwerfend sexy aus. Mit einem schwarzen Bodysuit und Netzstrumpfhosen setzte sie ihre sensationelle Figur perfekt in Szene. Schwarze Lack-Pumps brachten ihre langen Beine zur Geltung.