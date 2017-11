Asienreise Franziskus als erster Papst zu Besuch in Myanmar

Bei seiner Ankunft in Rangun, der ehemaligen Hauptstadt, wurde der Pontifex überaus freundlich begrüßt. Etwa 30.000 Menschen säumten nach offiziellen Angaben die Straßen vom Flughafen bis zu seiner Unterkunft. Kinder in traditionellen Kostümen riefen "Viva Papa" ("Es lebe der Papst"). Viele Menschen trugen T-Shirts mit dem Aufdruck "Love and Peace". Große Papst-Plakate hingen an Straßenlaternen. "Es ist ein Traum, aber dieses Mal ist der Traum wahrgeworden", sagte Mariano Soe Naing von der Bischofskonferenz des Landes.