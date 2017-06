Hinter Ricciardo, der seinen fünften Karrieresieg feierte, schaffte es Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland) in Fotofinish noch auf Rang zwei vor Rookie Lance Stroll (Kanada/Williams), der als zweitjüngster Fahrer nach Max Verstappen ein Formel-1-Podest erreichte. Der Worndorfer Pascal Wehrlein sammtelte als Zehnter einen WM-Punkt für Sauber. Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) schied nach einem Fahrfehler aus.

Die spektakulärste Szene des Rennens weckte leise Erinnerungen an den Rammstoß von Ferrari-Pilot Michael Schumacher im Saisonfinale 1997 in Jerez gegen den Kanadier Jacques Villeneuve. Dem Rekordweltmeister aus Kerpen wurden damals rückwirkend alle Punkte der Saison aberkannt, während Villeneuve seinen einzigen Titel feierte.

Damon Hill fordert die Disqualifikation von Vettel

Ex-Weltmeister Damon Hill forderte im englischen Fernsehen die Disqualifikation des Heißsporns Vettel: "Das war gravierend, wenn man sein Auto benutzt, um jemandem zu schaden. Das ist ein Mangel an Kontrolle, das ist Wut und Aggression, die im Sport nicht gestattet werden darf. Er ist viermaliger Weltmeister, das darf er sich nicht erlauben", erklärte der Champion von 1996.

Ferrari-Pressesprecher: "Sebastian ist nicht schuld"

Ferrari-Pressesprecher Alberto Antonini spielte die Aktion dagegen herunter und fand vielmehr in Hamilton den Schuldigen: "Wir haben alle gesehen, was passiert ist. Es war unnötig von Hamilton, an diesem Punkt so langsam zu fahren. Sebastian ist nicht schuld, aber die Entscheidung liegt bei der Rennleitung."

Während der Rennunterbrechung redete Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene energisch auf den stirnrunzelnden Vettel ein, während Hamilton seine Sonnenbrille aufsetzte und cool auf den Neustart wartete.

Fahrerwertung: 1. Sebastian Vettel (Heppenheim) Ferrari 153, 2. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes 139, 3. Valtteri Bottas (Finnland) Mercedes 111, 4. Daniel Ricciardo (Australien) Red Bull 92, 5. Kimi Räikkönen (Finnland) Ferrari 73, 6. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull 45, 7. Sergio Perez (Mexiko) Force India 44, 8. Esteban Ocon (Frankreich) Force India 35, 9. Carlos Sainz jr. (Spanien) Toro Rosso 29, 10. Felipe Massa (Brasilien) Williams 20, 11. Nico Hülkenberg (Emmerich) Renault 18, 12. Lance Stroll (Kanada) Williams 17, 13. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas 11, 14. Romain Grosjean (Frankreich) Haas 10, 15. Pascal Wehrlein (Worndorf) Sauber 5, 16. Daniil Kwjat (Russland) Toro Rosso 4, 17. Fernando Alonso (Spanien) McLaren 2

