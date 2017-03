Allerdings hält der einst bei Roter Stern Belgrad, Real Madrid und dem FC Barcelona aktive 48-Jährige eine WM-Qualifikation von Aserbaidschan für wenig realistisch. "Viele Fans glauben, dass wir die Endrunde in Russland erreichen. Aber so weit sind wir noch nicht", betonte Prosinecki. Sein Team gewann jeweils 1:0 in San Marino und gegen Norwegen, spielte 0:0 in Tschechien und unterlag zuletzt 0:4 in Nordirland.