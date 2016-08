Cher ist immer noch ein Schönheitsideal

So wünschten sich die 1.000 von De Silva befragten Patientinnen am häufigsten die Augen Keira Knightleys (31), die Wangen von Angelina Jolie (41), die Haut Reese Witherspoons (40) und die Lippen von Penelope Cruz (42, "Vicky Cristina Barcelona" ). Besonders erstrebenswert scheinen außerdem die Linie der Augenbrauen von Jennifer Lopez und die Stirn von Miley Cyrus (23). Bei Kinn und Kiefer orientierten sich die Umfrageteilnehmerinnen am liebsten an Selena Gomez (24) und - man höre und staune - der 70 Jahre alten Cher ("Woman's World").

Bereits im Juli hatte der umtriebige Schönheitschirurg De Silva mit Hilfe von Computersoftware herausgefunden, welcher weibliche Star das schönste Gesicht hat, gemessen am Ideal des goldenen Schnitts. Gewinnerin war Johnny Depps Ex Amber Heard (30, "The Rum Diary" ).