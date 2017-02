Dass er auch etwas klamaukige Rollen beherrscht, das beweist Jan Josef Liefers (52, "Desaster" ) regelmäßig im Münster-"Tatort". Jetzt will sich der Star auf das Terrain des "schwarzen Humors" wagen - und ins trendige Gebiet der Miniserien. Für den Pay-TV-Sender TNT Comedy wird Liefers noch in diesem Jahr als Hauptdarsteller für eine neue Reihe namens "Arthurs Gesetz" vor der Kamera stehen. Sechs einstündige Episoden sind geplant, wie der Sender am Mittwoch mitteilte.