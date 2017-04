ars-technica 7 in Unterhaching B&M Dance Company : Mechanical Ballet oder die tanzende Mensch-Maschine

Zudem gewinnt die Grundidee eine neue Dimension durch die Fusion von Tanz und der Licht-Sound-Installation Laserharp Q des Künstlers Leo Bettinelli: hier wird nicht nur Sichtbares geschaffen, sondern gleichzeitig Hörbares – und zwar durch Bewegung! Durch die Unterbrechung der Laserstrahlen durch den Körper entstehen Töne, der Tanz schafft eine eigene Soundkulisse."

Die B&M Dance Company besteht aus Nachwuchstalenten und Absolventen der Ballettakademie Benedict-Manniegel (BBM), freischaffenden Tänzern und Gastsolisten und stellt eine wesentliche Erweiterung der professionellen Tanzausbildung an der BBM dar: die talentierten Junior-Tänzer können durch die Arbeit an herausfordernden Choreographien in regelmäßig stattfindenden Vorstellungen ein hohes Maß an Bühnenerfahrung sammeln.

Das enPrinzip hat sich bewährt: mittlerweile tanzen viele der Junior-Tänzer als Ensemblemitglieder z.B. in der Oper Breslau oder setz ihr Studium in einer der großen Akademien der Hochschulen für Musik und Theater fort. Ein Grund zu feiern: am 25.05.2017 zeigt die BBM zu ihrem 20-jähriges Bestehen als renommierte Münchner Ausbildungsinstitution eine Ballettgala im Carl-Orff-Saal/Gasteig (Tickets via Münchenticket).

Freitag 28.04.2017 20 Uhr

Kaleidoscope

Zeitgenössischer Ballettabend zur Eröffnung der ars-technica 7



B&M Dance Company und Ballettakademie

Benedict-Manniegel

Schönfeldstraße 22, Eingang Hahnenstraße

80539 München

089/27372737, info@ballettschule-muenchen.de