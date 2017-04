ars-technica 7 in Unterhaching Technik, Wissenschaft und Kunst

Dabei sind die Beziehungen, die Kunst, Wissenschaft und Technik im Laufe der Geschichte auszeichneten, ein aktuelles, aber kein neues Problem. Bereits in der Antike bildeten Kunst und Technik keinen Gegensatz, da Kunst durch eine bestimmte Art von Wissen definiert war, was sich in dem Begriff >techne< manifestiert. Während Platon der Kunst keinen hohen Stellenwert beimaß, sah Aristoteles in der nachahmenden Kunst nicht nur Sinnenreiz, sondern auch die Lust am Lernen. Und weiter meinte er, dass in der Kunst der Mensch seiner höchsten Bestimmung, dem theoretischen Verhalten, zustrebt.