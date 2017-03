"Armut ist still!" Jennifer Garner hält bewegende Rede vor dem US-Kongress

"Armut ist still!" Mit diesen Worten begann US-Schauspielerin Jennifer Garner (44, "Alias" ) ihre Rede am Donnerstag vor dem US-Kongress. Mit emotionalen Worten machte die Ehefrau von Ben Affleck (44, "The Accountant" ) auf die Probleme der frühkindlichen Erziehung in sozial schwachen Familien aufmerksam. Ihr Appell an die Politik: Mehr Geld in Erziehungsprogramme investieren, die sich auf Kinder in den ersten Lebensmonaten und -jahren konzentrieren.