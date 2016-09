Taylor Swift (26) und Calvin Harris (32, "This Is What You Came For") haben seit ihrer Trennung ein bewegtes Liebesleben. Momentan sieht es mal wieder so aus, als habe der von Swift verschmähte Star-DJ mehr Glück bei der Partnerwahl: Nicht nur, dass ihn Paparazzi-Fotos Arm in Arm bei einem nächtlichen Spaziergang mit einer mexikanischen Sängerin zeigen - nein, laut Informationen des "People Magazine" sind er und die Schöne auch auf dem Weg in Richtung einer ernsthaften Beziehung.