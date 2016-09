Wie Becker jeweils zu seinen Promi-Selfies schreibt, gehören die Schauspielstars nun dem "Team Djokovic" an. Bei so hochkarätiger Unterstützung dürfte es für den Weltranglistenersten ein Leichtes sein, sich am Freitag im Halbfinale gegen seinen französischen Kontrahenten Gael Monfils durchzusetzen. Zudem ist Djokovic Titelverteidiger, was ihn zusätzlich beflügeln dürfte. Mal sehen, welche Stars Boris Becker bei einem Finaleinzug noch alles für sein "Team Djokovic" begeistern kann...