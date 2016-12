Arm in Arm J.Lo und Drake: Liebesbeweis auf Instagram?

Kleiner Social-Media-Coup bei Jennifer Lopez (47) und Drake (30): Die Sängerin ("Ain't Your Mama") und der Rapper ("Worst Behavior") haben zeitgleich ein und denselben Schnappschuss auf Instagram veröffentlicht. Das Foto zeigt die beiden in trauter Zweisamkeit, Arm in Arm posieren sie für die Kamera. Zwar schweigen die beiden Musiker auf Instagram zu dem Bild, eine Romanze der beiden US-Stars legt das Foto dennoch nahe.