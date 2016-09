Richard Gasquet hatte die Gäste am Freitag in Zadar durch ein 6:2, 7:6 (7:5), 6:1 gegen Borna Coric in Führung gebracht, ehe Marin Cilic mit einem 6:1, 7:6 (7:4), 2:6, 6:2 gegen Lucas Pouille ausglich. Die Entscheidung fällt damit nach dem Doppel am Samstag erst in den beiden abschließenden Einzeln am Sonntag.