Lesen Sie hier: Niederlage gegen Brasilien - Silber für DFB-Bubis

Auch Ecuador (13) verlor durch ein 1:2 (1:1) in Peru an Boden. Unter der Regie von Neutrainer Tite fuhr Brasilien erstmals in den laufenden Eliminatorias zwei Siege in Folge ein. Matchwinner in Manaus war dabei Superstar Neymar, der das frühe 1:0 durch Miranda (2.) per Ecke einleitete und nach dem Ausgleich der Cafeteros durch ein Eigentor von Marquinhos (36.) in der 74. Minute den Siegtreffer erzielte.

Uruguay rehabilitiert sich

Kolumbien blieb damit auch im elften Qualifikationsspiel gegen den fünfmaligen WM-Champion ohne Sieg. Uruguay rehabilitierte sich nach dem 0:1 am Donnerstag in Argentinien mit einem deutlichen Sieg gegen Paraguay, den die Starstürmer Edinson Cavani (18., 55.) und Luis Suarez (45.) bei einem weiteren Treffer von Cristian Rodriguez (42.) sicherstellten.

Lucas Pratto (58.) und Verteidiger Nicolas Otamendi (83.) retteten Argentinien mit ihren Toren nach der überraschenden Führung der Venezolaner durch Juanpi (35.) und Josef Martinez (53.) vor einer weiteren historischen Pleite. Bei den letzten Eliminatorias zur WM in Brasilien hatten die Gauchos erstmals gegen die Vinotintos verloren.