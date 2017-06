Arbeitszeit nach Stechuhr Warum Woody Allen Cate Blanchett "in der Dusche stehen ließ"

"Wir hörten um 18 Uhr auf, ohne Rücksicht auf Verluste", erinnerte sich Cannavale laut "New York Post" am Wochenende beim Nantucket Film Festival an die gemeinsamen Arbeiten am Streifen "Blue Jasmine" . Der Grund für die äußerst geregelten Arbeitszeiten: Die Vorfreude auf ein pünktliches Abendessen.