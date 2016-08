Der Hashtag zum Bild verriet auch, woran der 35-Jährige nun wieder mit Volldampf arbeitet: An seiner Amazon-Serie "You Are Wanted". Der Schauspieler fungiert bei dem Projekt sowohl als Produzent und Regisseur, als auch als Hauptdarsteller. Vielleicht versüßt ihm ja die spannende Dreifach-Verantwortung den arg kurzen Urlaub. Erst am 20. August hatte sich Schweighöfer auf Instagram offiziell vom Dienst abgemeldet.