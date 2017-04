Aprilscherz oder Ansage? George Takei: Geht der "Star Trek"-Held in die Politik?

Takei, der durch die Rolle des Hikaru Sulu in "Star Trek" berühmt wurde, sagte der Website, dass er sich mehr in die Politik einmischen wolle: Er könne nicht länger nur als Bürger zusehen, was in seinem Land gerade passiere, so der Schauspieler. Darum werde er für den Kongress kandidieren, um gegen die Trump-Regierung kämpfen zu können. Er tue das für alle Menschen.