Anzeige Zeit zum Genießen: Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

Kulinarische Events

Beim „Champagner-Menü“ am 24. Juni 2017 spielt beim Arrangement der Speisen Champagner die Hauptrolle. Für ein harmonisches Zusammenspiel werden hochkarätige Speisen mit handverlesenen Schaumweinen verfeinert und mit jeweils korrespondierendem Champagner zu einer erlesenen Menüfolge inszeniert. Angebot: 5-Gänge Menü inklusive Champagnerbegleitung und Aperitif für 149,– Euro pro Person.

Band Night

Stilvolle Klänge von Soul, Swing oder Pop der „Walking Voicec“ verleihen dem entspannten Umtrunk am Abend ein einzigartiges Flair. Die Hemingway Bar lädt dabei zum Genuss exzellenter Drinks und köstlicher Tapas ein.

Angebot: Jeden 1. Donnerstag im Monat ab 21 Uhr für je 15,– Euro inklusive Tapas.

Das Food-Festival

Am Samstag, den 19. August 2017 von 17 bis 1 Uhr können Gäste in ein Fest der Genüsse eintauchen. Die beiden Restaurants „Aubergine“ und „Oliv’s“ werden beim Food-Festival zu einem Foodmarkt, der mit unterschiedlichen Farben, Formen, Texturen und Zubereitungsformen aufwartet. Köstlichkeiten aus der hauseigenen Küche und Kreationen der Partner des Hotels verbinden sich zu einem Fest für alle Sinne. Die Stimmen und Instrumente der „Walking Voices“ begleiten den Abend mit Songs aus Swing, Soul und Pop – und zwar bis 20 Uhr. Danach sorgt ein DJ für stimmungsvolle Tanzmusik.

Angebot: Teilnahme am Food-Festival inklusive Champagner-Aperitif und Food-Kreationen für 59,– Euro pro Person.

Kontaktdaten:

Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg, Münchner Straße 17

82319 Starnberg/Munich

Reservierung: Tel. +49(0)8151/44 70-290 E-Mail: restaurant@vier-jahreszeiten-starnberg.de

Internet: www.vier- jahreszeiten-starnberg.de, www.aubergine-starnberg.de

