Es ist zwar nicht der Ligusterweg 4, wo Harry Potter mit seiner Tante und seinem Onkel in den Filmen wohnt, aber es ist das gleiche Haus . Der Original-Schauplatz steht jetzt im englischen Berkshire, westlich von London, zum Verkauf .

Zunächst war dem Makler gar nicht bewusst, was er hier für einen Schatz im Portfolio hat. Doch dann machten ihn Filmfans darauf aufmerksam, dass es sich bei dem Haus in der 12 Picket Post Close in der Ortschaft Bracknell um das Harry-Potter-Haus handelt.