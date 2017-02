Anwalt-Serie "Doubt" Nach nur zwei Folgen: Katherine Heigl wird abgesetzt

Der US-Sender CBS hat die Anwaltsserie "Doubt" abgesetzt, wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet. Dabei waren Katherine Heigl (38, "Grey's Anatomy" ) und Laverne Cox (32, "Orange Is the New Black") in Hauptrollen zu sehen. Nach den ersten beiden Episoden schien aber bereits klar zu sein, dass sich zu wenige Zuschauer für die neue Show interessierten.