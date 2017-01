Anwalt eingeschaltet Thomas Eichin von Sexshop-Betreiberin "terrorisiert"

Nur der ehemalige Geschäfsführer der Löwen selbst ist über diese Veröffentlichungen gar nicht erbaut und streitet sie vehement ab. „Ich werde seit etwa zwei Jahren von dieser Frau gestalkt. Ich habe sie nur einmal gesehen, als sie um eine Zusammenarbeit geworben hat. Wir haben ihr abgesagt. Seitdem werden meine Mitarbeiter und ich von ihr terrorisiert“, so Eichin gegenüber der Bildzeitung.

Gegen die falschen Behauptungen will Eichin vorgehen. "Jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem ich juristische Hilfe in Anspruch nehmen werde. Mein Name wird privat und geschäftlich missbraucht. Das lasse ich mir nicht bieten. Diese Frau ist doch total verrückt.“