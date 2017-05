So steht dann ein Wochenende zwar alles still, insgesamt sollen baubedingte Fahrplaneinschränkungen dadurch aber reduziert werden.

Wann genau ist die Stammstrecke dicht?

Am Freitagabend um 22:45 Uhr wird die Stammstrecke dicht gemacht. Bis Montag in der Früh um 4:30 Uhr fährt zwischen Pasing und Ostbahnhof dann keine S-Bahn mehr. Die zweite Sperrung in diesem Jahr ist für das vorletzte Oktober-Wochenende geplant.

Wie kommt man dann in die Innenstadt?

Die Bahn hat einen Ersatzfahrplan entwickelt: Zwischen Pasing und Ostbahnhof wird alle fünf Minuten ein Bus pendeln. Dieser wird alle Stationen auf der Stammstrecke abfahren. Statt am Stachus hält der Bus allerdings am Lenbachplatz und statt am Marienplatz am Odeonsplatz. In den Abend- und frühen Morgenstunden wird der Takt auf zehn bis 15 Minuten ausgedünnt.

Gibt es keine Alternativen zum Bus?

Doch, die gibt es. Ein paar S-Bahnen fahren nämlich doch – allerdings auch die nicht wie gewohnt: Die S6 aus Tutzing fährt ab Pasing über Regio-Schienen direkt zum Hauptbahnhof, die S8 aus Herrsching über den Südring zum Ostbahnhof und die S7 aus Wolfratshausen hält zwar nicht an der Hackerbrücke, fährt aber sonst ganz normal von der Donnersbergerbrücke zum Hauptbahnhof.

Statt der S-Bahn pendeln zwischen Pasing und Ostbahnhof am Wochenende Ersatzbusse. Diese fahren alle Stationen auf der Stammstrecke an – außer den Marienplatz. Da hält der Bus am Odeonsplatz. Grafik: DB