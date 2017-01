Antwort geliefert Trotziger EHC: "Gezeigt, was wir können"

„Nach dem Freitag haben wir uns vorgenommen, dort richtig hart herauszukommen, ich denke, das hat man gesehen“, meinte Jungstar Dominik Kahun, der nach längerer Krankheitspause am Wochenende ins Team zurückkehrte und das wichtige 1:0 erzielte (11.). „Wir haben gezeigt, was wir wirklich können. Die vielen Tore haben wir gebraucht“, so Kahun, der wie der Rest des Teams am Freitag richtig angefressen war.