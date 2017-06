München - Die bayerische SPD fordert die Einführung einer Steuer für Superreiche in Deutschland. "Für uns bleibt die Millionärssteuer auf dem Tisch. Das ist unsere Beschlusslage. Die Vermögen in Deutschland sind ungerecht verteilt", sagte Landeschefin Natascha Kohnen der dpa. Am Sonntag will die Bayern-SPD den Antrag auf dem außerordentlichen SPD-Bundesparteitag in Dortmund einbringen.