So beschwerte sich der Bayerische Journalistenverband via Twitter bei den Einsatzkräften. Die Polizei allerdings erklärte ihr Vorgehen mit den Farbresten: "Da ein Medienvertreter frischen Sprühlack an den Händen hatte, galt es, eine mögliche Tatbeteiligung auszuschließen".

Die Polizei sagte am Dienstag, dass die Personen nicht als Täter in Frage kommen. Dennoch sei die Kontrolle richtig gewesen. Insgesamt wurden 13 Personen kurzfristig wegen Vermummung in Gewahrsam genommen, als sie mit Transparenten auf die Pegida-Demonstranten zudrängten.

Das zuständige Kommissariat für politisch motivierte Straftaten nahm die Anzeige auf. Das Hakenkreuz wurde noch am Abend entfernt.