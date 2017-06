Was dabei herausgekommen ist, sind Plakate mit billigstem Stammtisch-Humor: Zum Spruch "Der Islam? Passt nicht zu unserer Küche" wird ein Ferkelchen serviert. Und ein Babybauch soll das "Machen" "neuer Deutscher" repräsentieren.

Das kommt offenbar nicht einmal innerhalb der eigenen Partei gut an. Zahlreiche AfD-Spitzenpolitiker, darunter auch Spitzenkandidatin Alice Weidel, sollen sich gegen die Plakatkampagne ausgesprochen haben. Am Ende knickte der Vorstand ein: Es wird zahlreiche verschiedene Plakate geben. Neben denen der Bundes-AfD darf auch noch jeder Landesverband seine eigene Kampagne drucken. In Bayern heißt es daher auf den Wahlplakaten eher nüchtern: "Grenzen schützen!" oder "Raus aus dem Euro!".