Anschließend wurde sie beklaut Ingrid Steeger: Wiedersehen mit dem Ex nach 40 Jahren

Ingrid Steegers Handy wurde gestohlen

Was die "Klimbim"-Kultfigur aber noch mehr aufwühlt, ist der Diebstahl ihres Handys. "Mir wurde ja schon oft was geklaut, im Hotel, im Theater, aber jetzt auch noch auf der Straße von einem Rollstuhlfahrer. Das Telefon ist mir egal, es ist nur so furchtbar, weil da alle Kontakte drinnen waren. Und jetzt hab ich auch noch eine neue Nummer. Ich bin also abgeschnitten von meinen Freunden und Kollegen."

Doch da ist sie wieder – ihr Optimismus: "Wer mich erreichen will, wird mich schon irgendwann erreichen."