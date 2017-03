Anschlagsszenario in mehreren Städten Terror in Deutschland: Polizei und Bundeswehr testen Ernstfall

Berlin - Bundeswehr und Polizei müssen nach Ansicht von Bundesinnenminister Thomas de Maizière auch auf extreme Terroranschläge in Deutschland vorbereitet sein. "Für mich ist wichtig, dass wir uns auf Undenkbares vorbereiten, damit in einer solchen Lage verantwortungsvoll, entschlossen und zusammenwirkend agiert werden kann", sagte der CDU-Politiker in Berlin kurz nach Beginn einer gemeinsamen Anti-Terror-Übung von Bundeswehr und Polizei am Dienstag. "Ich halte eine solche Übung, die mit den Ländern verabredet ist, für sehr wirksam, sehr wichtig, damit alle für einen Fall lernen, der hoffentlich nie eintritt."