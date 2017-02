Anschlagsgefahr Stärkerer Schutz für Faschingsumzüge in Bayern

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Rosenheim, bei dem zahlreiche Anmeldungen von kleineren Faschingszügen in den Oberlandgemeinden vorliegen, sagte, bei den Zügen sei in diesem Jahr mehr Polizei als in den Vorjahren. "Man wird mehr Kollegen vor Ort sehen" - sowohl uniformiert, wie auch in zivil.