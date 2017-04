Im Fokus stehen rassistische Parolen, das Zeigen des Hitler-Grußes, Nazi-Propaganda: Der Militärgeheimdienst untersucht derzeit 280 rechtsextreme Delikte in der Bundeswehr. Doch vermutlich ist keiner dieser Fälle so bizarr wie der des Offiziers Franco A. (28), der sich offenbar als syrischer Flüchtling tarnte, um ein Attentat zu begehen und damit die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland anzuheizen.