Nach den Anschlägen von New York und New Jersey wird ein Mann verhaftet. Er schießt auf die Polizisten – und schweigt.

New York - Dieser Fall wird immer mysteriöser: Im Zusammenhang mit den Bombenanschlägen in New York und New Jersey hat die Polizei den Verdächtigen Ahmad Khan Rahami gefasst (AZ berichtete): Der 28-Jährige lag schlafend vor einer Bar. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den US-Bürger afghanischer Herkunft erhoben – allerdings nicht wegen der Sprengstoffattacken, sondern wegen fünffachen Mordversuchs an den Polizisten, die ihn festnehmem wollten.