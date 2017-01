Es wird das Remake eines Remakes: Das Hollywood-Studio MGM arbeitet derzeit an der Neuverfilmung des Komödienklassikers "Zwei hinreißend verdorbene Schurken" aus dem Jahr 1988, der wiederum auf dem Film "Zwei erfolgreiche Verführer" von 1964 basiert. Neben Rebel Wilson, deren Teilnahme an dem Film mit dem Titel "Nasty Women" bereits bestätigt wurde, stößt nun auch Anne Hathaway (34) zur Besetzung. Das berichtet der "Hollywood Reporter". In "Zwei hinreißend verdorbene Schurken" von Frank Oz spielt Michael Caine einen Hochstapler an der Côte d'Azur, der es auf wohlhabende Frauen abgesehen hat. Als ihm mit einem unkultivierten Amerikaner (Steve Martin) Konkurrenz erwächst, verbünden sich die beiden. In der Neuverfilmung übernehmen Hathaway und Wilson die Männer-Rollen. Das Drehbuch zu "Nasty Woman" stammt aus der Feder von Jac Schaeffer, die bereits die Vorlage zu "The Shower" schrieb, der ebenfalls mit Anne Hathaway besetzt ist.