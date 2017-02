Anna Todd hat der neue Film "umgehauen" Das verdanken die Frauen "Shades of Grey"

Anna Todd hat E.L James auch schon persönlich getroffen. Was sie ihr dabei verraten hat, sei aber ein "Geheimnis", so Todd. James hat "so viel Lebensweisheit und so viel Klasse" und sie sei auch eine unglaubliche Geschäftsfrau, berichtet die Schriftstellerin über ihre 53-jährige Kollegin. "Ich schaue wirklich zu ihr auf." Und warum sind "Erotic Romance"-Bücher seit Jahren so gefragt? Sie könne nicht für alle sprechen, so Todd, aber sie liebe solche Geschichten. "Ich liebe Liebesgeschichten und ich liebe es, über Sex und Sexualität zu lesen." Erotische Romane zu lesen und zu schreiben, "macht so viel Spaß, und die Geschichten ziehen mich einfach an". Sie ist zudem der Meinung, dass auch Männer mehr Erotik-Literatur lesen würden, wenn das gesellschaftlich nicht so verpönt wäre.

So ist Anna Todds neues Buch

Auch zu Anna Todds "After"-Büchern soll es einen Film geben, der von den Fans bereits sehnlichst erwartet wird: Die Arbeit daran läuft und Todd hofft, dass der Hollywood-Streifen dann auch bald in die Kinos kommt. Unterdessen gibt es für ihre Fans Lesenachschub, "Imagines: Dein Star ganz nah - Storys" (Heyne, 784 Seiten, 14,99 Euro) ist gerade auf Deutsch erschienen. Darin geht es um Fanfiction. "Für mich ist Fanfiction die Magie, die aufkommt, wenn ein Fan von etwas inspiriert wird - egal ob durch ein Buch, eine Band, einen Schauspieler - und eine eigene Welt darum erschafft. Ich liebe Fanfiction und ich bin so aufgeregt wegen 'Imagines', weil es so ein Spaß war, ein Buch mit so vielen Wattpad-Autoren zu machen."

Todd mag alle Geschichten in dem Buch, verrät sie, ihr Favorit stamme aber von KFan, es gehe dabei um Kim Kardashian und die Selfie-freie Welt. "Ich liebe den Verfasser der Geschichte und wie er die Popkultur reinbringt und eine großartige Story erschaffen hat."

Der "Women's March" war eine "großartige Erfahrung"

Anna Todd war auch auf dem "Women's March", bei dem Hunderttausende gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump protestierten. "Es war eine großartige Erfahrung, ehrlich einer der besten Tage in meinem Leben. Es war so ein positives und aufbauendes Erlebnis, Frauen, Männer, Kinder, ältere Menschen aller Hautfarben und Religionen zu sehen, wie sie zusammen demonstrieren. Diesen Tag werde ich nie vergessen und er wird in die Geschichte eingehen, aber wir haben noch immer viel Arbeit vor uns", erklärt Todd.

Sie mache sich um ihr Land sorgen und unterstütze Donald Trump nicht, sagt sie. "Ich bin stolz, ein Teil der Bewegung in meinem Land zu sein, die jeden liebt und akzeptiert, egal welche Hautfarbe und Religion er hat."