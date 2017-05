Anmache aus der Hölle Verkatert und schäbig: So hat Kurt Russell Goldie Hawn rumgekriegt

"Ich war brutal verkatert. Ich kannte Goldie überhaupt nicht, mit der Ausnahme, vor vielen Jahren kurz mit ihr gearbeitet zu haben", so Russell. "Ich konnte in meinem Kopf einfach nicht verarbeiten, was ich sehen würde. Goldie hatte eine tolle Figur, und so war das Erste, was aus mir heraussprudelte: 'Mann, du hast einen heißen Körper!'" Doch wo andere Damen sofort die Flucht ergriffen hätten, wie O'Brien richtig anmerkte, schien Hawn die plumpe Anmache tatsächlich charmant zu finden. Der Beweis: Seit 34 Jahren sind die beiden ein glückliches Paar. In Hollywood nun wirklich eine Seltenheit, erst recht nach dieser Geschichte!