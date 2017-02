Die Stadt hatte die Rechnung allerdings ohne die Hamburger gemacht. Kurze Zeit nachdem der Zaun montiert wurde, befestigten unbekannte Helfer Schilder mit der Aufschrift "Hamburger Gabenzaun" an dem Gitter und knoteten Plastiksäcke mit Kleidung, Lebensmitteln und Hundefutter an die Metallstäbe.

"Zur Nachahmung empfohlen"

Die Idee wird in Hamburg hervorragend angenommen. Viele Menschen legen bereits vor der Arbeit einen Stopp ein und befestigen schon in den frühen Morgenstunden Plastiksäcke mit warmer Kleidung oder anderen wichtigen Utensilien an dem Zaun. Mittlerweile ist der "Gabenzaun" zu einer Art Pilgerstädte für Obdachlose geworden: bis zu 50 Plastiksäcke wechseln täglich den Besitzer - Tendenz steigend.

Die Idee stößt nicht nur in Hamburg auf Begeisterung. In Kassel und Dortmund sind bereits ähnliche Anlaufstellen für Obdachlose in Planung, in Darmstadt gibt es bereits seit einem Jahr einen "sozialen Zaun".