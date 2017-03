Ankündigung samt Kopftuch Lindsay Lohan: Modelinie für Muslimas?

Neues Kapitel ihres Lebens

Demnach habe der Sprecher von Lohan gesagt, dass sich sein Schützling gerade in einer wichtigen "Phase der Erneuerung" befinde und "positive Veränderungen in ihrem Leben" vollziehe. Und dazu zähle nun einmal auch, sich all der Altlasten auf dem Instagram-Profil zu entledigen. "Ich freue mich so sehr auf das neue Kapitel in meinem Leben", will die Seite von Lohan erfahren haben.

Ende Januar fing Lohan wieder an, Fotos auf Instagram zu posten: Das erste Bild des "Neuanfangs" zeigt sie zusammen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Außerdem werden die Besucher ihres Profil seitdem mit dem arabischen Gruß "Alaikum salam" begrüßt. Dass sie tatsächlich zum Islam konvertiert ist, hat die Schauspielerin bislang aber nicht bestätigt. "Jede Religion, die jemand wählt, ist ein persönlicher Glaube", antwortete sie in der TV-Show "Good Morning Britain" auf die Frage, ob sie vorhabe, konvertieren zu wollen.