Ankündigung für 2018 Oscar-Panne: So veralbert sich die Academy selbst

Genau eine Minute lang ist das am Montag veröffentlichte Werbefilmchen für die nächsten Oscars. Und es steht - schon rein musikalisch - unter einem klaren Vorzeichen: "You can do it better", trällert es aus dem Off, während die Schrift im Clip "better surprises", "bessere Überraschungen", verspricht. Zum Abschluss gibt es auch nochmal die große Aufreger-Szene zu sehen: Die falsche Verkündung, dann die Klarstellung zugunsten des echten Gewinners "Moonlight" - und schließlich Moderator Jimmy Kimmel (50), der entgeistert "was habt ihr getan?!" ruft. Man geht in L.A. also wohltuend offensiv mit den vorangegangenen Flops um.