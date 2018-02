Anklage prüft Revision 12 Jahre Haft für Eifersuchts-Killer

Die Staatsanwaltschaft hatte dem polnischen Trockenbauer vorgeworfen, im Streit am 6. Februar 2017 so heftig auf seine Verlobte eingestochen zu haben, ihren Kopf mit voller Kraft gegen die Wand geschlagen haben und der am Boden liegenden Frau schließlich mit dem Fuß auf den Hals gestiegen zu sein.