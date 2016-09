"Die Biene Maja" hat eine für ein Insekt erstaunlich lange Lebensgeschichte: 1912 tauchte die freche Biene erstmals als Figur in einem Buch auf, 1926 dann in einem Stummfilm, ab 1975 als Zeichentrickfigur im deutschen Fernsehen . Und offenbar ist noch lange nicht Schluss. Am Dienstag hat das ZDF eine neue Staffel für die aktuellste, computeranimierte Version der Maja angekündigt.