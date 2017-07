Anhaltender EC-Karten-Diebstahl Vollblut-Betrüger zu drei Jahren Haft verurteilt

Knapp zwei Jahre lang verfolgte der 37-Jährige immer wieder die selbe Masche. Wie zum Beispiel im November 2015: In einem Discounter in der Winterstraße klaute er einer Frau während ihres Einkaufs den Geldbeutel mit EC-Karte. Die Geheimnummer hatte sie leichtsinnig auf einem Zettel bei der Karte notiert. Kurz darauf hob der Täter mit der Karte 1.000 Euro an einem Bankautomaten am Gärtnerplatz ab. Am Tag darauf holte er sich weitere 490 Euro und 500 Euro aus einem Geldautomaten in der Dachauerstraße. Ein paar Stunden später kaufte er sich ein brandneues iPhone 6s für 719 Euro in einem Geschäft an der Bayerstraße. Bezahlt hat er mit: der EC-Karte der Frau aus dem Discounter. Bis Ende 2016 beging er mehrere Taten dieser Art.