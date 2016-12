Angstforscher im Interview "Gegen die Angst gibt es keinen guten Tipp"

Warum hat man vor Terror so viel mehr Angst als vor dem Autofahren?

Immer wenn eine Gefahr als neu und unbeherrschbar erscheint, haben die Menschen mehr Angst, als es der tatsächlichen Gefährdung durch Terroranschläge entspricht. Sie haben ja selbst gesagt, dass andere Gefahren, wie Tod durch Autounfall, viel häufiger sind, aber darüber denkt man gar nicht nach, wenn man sich am Morgen auf das Fahrrad oder ins Auto setzt. Das nimmt man sozusagen in Kauf, dass das Leben nicht ganz ungefährlich ist. Aber das Gehirn ist nicht in der Lage, Statistiken zu interpretieren. Die Statistiken würden sagen, dass die Chance auch nach diesem Anschlag doch sehr gering ist, Opfer eines Anschlags zu werden. Von daher könnten wir eigentlich beruhigt sein. Wir sollten eher darauf achten, einen Helm zu tragen, als jetzt nicht mehr auf Weihnachtsmärkte zu gehen. Aber das kann unser Gehirn nicht so verarbeiten.