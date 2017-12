Angst vor Terrorgefahr Golden Globes verstärken Sicherheitsmaßnahmen

Bei der 75. Verleihung der Golden Globes am 7. Januar im Beverly Hills Hotel in Los Angeles wird es stärkere Sicherheitsvorkehrungen geben als je zuvor. Wie das Promi-Portal "The Blast" berichtet, sind die vermehrten Anschläge des vergangenen Jahres der Grund für das Security-Upgrade, darunter die Bombenexplosion auf einem Konzert von Ariana Grande (24, "Into You") in Manchester und ein Massaker bei einem Festival in Las Vegas, bei dem ein Schütze 58 Konzertbesucher tötete.