Angst vor der Schweinepest Bayern macht Jagd auf Wildschweine

München - Aus Furcht vor der sogenannten Afrikanischen Schweinepest soll in Bayern die Jagd auf Wildschweine intensiviert werden. Das ist Teil eines Maßnahmenpakets, das das Kabinett am Dienstag auf den Weg gebracht hat. Umweltministerin Ulrike Scharf und Agrarminister Helmut Brunner (beide CSU) kündigten eine konsequente Vorbeugung an, um heimische Tiere zu schützen.