Angst vor Abschiebung War der Bankraub nur gespielt?

Die Tat: Laut Anklage hat der vor 38 Jahren in Hanau geborene Türke am 16. November des vergangenen Jahres eine Filiale der Stadtsparkasse in der Ingolstädter Straße überfallen. Dabei ging er äußerst dreist vor. Unmaskiert betrat er um 13.52 Uhr die Filiale und sagte einer jungen Bankangestellten: "Her jetzt mit dem Geld, sonst spreng ich Euch alle hoch!" Dabei habe er demonstrativ ein schwarzes Mobiltelefon gezeigt und sich mit einer Hand den Bauch gehalten. Als ob er dort einen Sprengstoffgürtel versteckt hielte. Und per Handy jederzeit eine Explosion auslösen könne. Diesen Eindruck hatten jedenfalls die vier Bankangestellten in der Filiale. Tatsächlich war Ali K. aber unbewaffnet.