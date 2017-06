Angst ums Sorgerecht Tiger Woods: Nach der Festnahme auf Entzug?

Es war ein kleiner Skandal aus der Kategorie "gefallene Stars": Ende Mai war Golflegende Tiger Woods (41) frühmorgens unter Medikamenteneinfluss schlafend in seinem Auto aufgegriffen und festgenommen worden. Nicht zuletzt das erschreckende Foto Woods nach der Festnahme sorgte für Aufsehen. Nun will der Star aber offenbar - im wahrsten Sinne des Wortes - gegensteuern. Wie unter anderem die Webseite "Radar Online" und die "New York Post" berichten, will er in der Nähe seiner Wohnorts in Florida auf Entzugskur gehen. Einzige Quelle für die Nachricht ist bislang allerdings ein anonymer Informant. Woods' Sprecher wollte den Bericht auf Anfrage der "Daily Mail" zunächst nicht kommentieren.