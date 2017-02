Angst, nach Hause zu gehen "Mentale Misshandlung": Katherine Jackson wehrt sich gegen Neffen

"Gib Trost und Kraft" Ein Jahr nach der Katastrophe: So trauert Bad Aibling

Blumen und Kerzen an der Gedenkstätte, auf der Schleife eines Gebindes steht "Der Bayerische Ministerpräsident" - in Bad Aibling wird ein Jahr nach dem Zugunglück an die Toten und Verletzten erinnert. Zu einer Andacht hat sich auch Polit-Prominenz angesagt.