Angriff gegen Bürgermeister SPD: "Seppi Schmid missbraucht sein Amt für den Landtags-Wahlkampf"

Doch die halbstündige Demonstration der neuen Harmonie hatte nur eine kurze Halbwertszeit. Denn am Freitagvormittag schoss die SPD mal wieder quer. In einer Pressemittelung des Stadtverbandes griff SPD-München-Chefin Claudia Tausend Josef Schmid scharf an. Die CSU-Fraktion hatte die Presse für den Nachmittag nach Germering eingeladen, wo unter anderem Josef Schmid (angekündigt als "Bürgermeister") zum Thema "Kooperation mit dem Landkreis Fürstenfeldbruck" sprechen sollte. Die CSU wünscht sich eine stärkere Kooperation mit dem Landkreis, konkret solle sich die Landeshauptstadt etwa an Kosten für eine Fachoberschule in Germering beteiligen und gemeinsame Schulen bauen.